Ana Castela sofre com autocobrança em ensaio pré Rock in Rio

Os ensaios para o Rock in Rio sempre trazem momentos de tensão e emoção para os artistas. E com Ana Castela, de 20 anos de idade, não foi diferente. No primeiro ensaio realizado em São Paulo, no último dia 3 de setembro, a cantora sertaneja se emocionou ao cantar ao lado de Chitãozinho e Xororó.

Durante o ensaio a cantora não chegou a alcançar uma nota da música Solteiro Forçado, um de seus hits e durante uma entrevista ao jornal Extra, Ana Flávia desabafou sobre nervosismo.

- Às vezes, eu, enquanto Ana Flávia, me cobro muito para a Ana Castela ser incrível. Mas não posso me cobrar tanto.

Sobre a emoção de se apresentar pela primeira vez no festival, a boiadeira diz que ainda não caiu a ficha e que se apresentará com pessoas que sempre foi fã.

- É uma mistura de emoções. Ainda não caiu a ficha do que é Ana Castela hoje, do que ela já conquistou, do que vai conquistar. A Ana Flávia ainda não acredita que vai cantar no Rock in Rio ao lado de Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Simone Mendes... Artistas de quem eu já era fã e continuo sendo. Nunca tinha visto uma orquestra na vida, o maestro balançando o palitinho, contou um pouco mais leve.

Durante o ensaio, Ana notou que Xororó curtia e cantava sua música Nosso Quadro.

- Ele até fez o uhuuu de Solteiro Forçado. Estou com moral. O Chitãozinho também disse que estava lindo, eu acabei de ver o vídeo da apresentação, achei bonito. Mas é que a cabeça lá na hora... Não parece que fica da forma que a gente quer. Eu sei que posso melhorar. Quer dizer, a gente sempre pode melhorar, mas, realmente, hoje acordei com a voz ruim. Vim de uma semana puxada de trabalho, iniciou a cantora.

- Também preciso lembrar que é um ensaio. Aqui é o lugar para eu errar, certo? Tudo para fazer bonito quando estiver valendo no Rock in Rio. E lá vai ser sem choro! Aliás, só vou chorar mais tarde. De emoção. Vou mostrar tudo que tenho e será incrível, finalizou.

Ana Castela se apresentará no Rock In Rio no próximo sábado, dia 21, junto da Orquestra Sinfônica Heliópolis e pretende surpreender o público com uma performance emocionante.