Kate Winslet revela o que faz para aumentar desejo sexual

Durante bate-papo no podcast How to Fail, Kate Winslet falou sobre um assunto que pode ser tabu em diversos lugares, mas para ela é mais do que normal. A estrela de Titanic revelou o que faz para mudar a falta de desejo sexual aos 48 anos de idade.

A atriz contou que fez reposição hormonal, de testosterona, para aumentar a libido.

- Às vezes, as mulheres têm uma queda real na libido porque pode haver problemas com a tireoide. Também pode haver algo errado com seu nível de testosterona, contou.

- Muitas pessoas não sabem disso, mas as mulheres têm testosterona no corpo. Quando ela acaba, como os óvulos, ela desaparece. Depois que acaba, você precisa repor. Isso é algo que pode ser feito e você se sentirá sexy novamente... Eu sei disso, explicou.

Kate ainda fez questão de enfatizar que a mudança hormonal e corporal não é culpa das mulheres, acontece com todas.

- Nossos corpos são estranhos e se comportam de maneiras estranhas, especialmente à medida que envelhecemos. Não são culpa delas, finalizou a atriz.