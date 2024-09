SP amplia em 13,5 mil efetivo de bombeiros

O governo de São Paulo autorizou a abertura de 13,5 mil vagas na Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) para integrantes do Corpo de Bombeiros atuarem no combate aos focos de incêndio em todo o Estado. A medida tem como objetivo aumentar o efetivo para monitoramento e controle de queimadas, permitindo que bombeiros trabalhem durante as folgas recebendo uma remuneração adicional.

“É um reforço importante do Corpo de Bombeiros, que se juntam aos profissionais da Defesa Civil, da Secretaria da Segurança Pública e da iniciativa privada no combate aos focos de incêndio. Nosso Gabinete de Crise monitora e atua 24 horas por dia para atenuar o problema e reduzir os riscos para a população”, destaca o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele também anunciou abertura de crédito suplementar de R$ 10 milhões à Defesa Civil para reforçar as ações de combate aos incêndios florestais no Estado. “Colocamos 20 aeronaves para fazer o combate em todo o estado, além dos mais de 15 mil agentes em campo”, afirmou o Coronel Henguel, da Casa Militar e da Defesa Civil.

A situação é acompanhada de forma permanente pela Operação São Paulo Sem Fogo, que em maio treinou quase 2.000 agentes para o combate às queimadas e também orientou agricultores. Em junho, as atividades entraram na fase vermelha, com atenção máxima ao período, em que há previsão de menos chuvas e calor extremo.

No fim de agosto, com o agravamento dos incêndios no interior, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para dar pronta resposta à população. A ação reúne técnicos da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Ocorrências

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo informa que a Operação SP Sem Fogo registrou, de janeiro a agosto deste ano, 2159 ocorrências de incêndio em todo estado. A Polícia Ambiental aplicou 420 autos de infração por degradar a vegetação. Mais de R$ 21 milhões de reais em multas foram aplicadas. Mais de 20 pessoas foram presas por causarem incêndios.

A FF (Fundação Florestal), responsável pelas Unidades de Conservação do Estado, como forma de prevenção, fechou 81 Parques Estaduais para proteger os visitantes e a população do entorno destas localidades. A FF ampliou o número de bombeiros civis em quase 80% neste mês para combater as chamas, passando de 57 para 102 profissionais.