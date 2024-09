Filha de Eliana ganha festa de aniversário com mega decoração

Filha de Eliana com Adriano Ricco comemorou seu aniversário com uma festa em grande estilo com o tema, escolhido por ela, o filme 101 Dálmatas. Manuella celebrou a chegada de seus sete anos de idade com muita diversão no evento.

A festa aconteceu em um bufê em Alphaville, em São Paulo e estava repleta de amigos e familiares da caçula da apresentadora. E Manuela surpreendeu os convidados com seu look inspirado na vilã dos filmes, Cruella.

Nas redes sociais, Eliana publicou um carrossel de fotos da comemoração e explicou na legenda a escolha do tema, além de agradecer a decoradora famosinha entre os artistas, Andrea Guimarães.

Paixão recém-adquirida em nossa última viagem de férias, onde em um show tecnológico, podemos apresentar o grupo musical pra ela e Arthur. Os dois voltaram encantados com a banda. Tudo foi referência, incluindo o filme dos 101 Dálmatas, que se passa em Londres, para a festa que a querida Andreia criou. Deinha você sempre arrasa. Nossa família agradece!, escreveu na legenda.