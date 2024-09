Sthefany Brito chora ao falar sobre comportamento de primogênito com recém-nascido

Sthefany Brito compartilhou nas redes sociais de um momento fofo entre seus filhos Enrico e Vicenzo, na última sexta-feira, dia 13. Porém, após a postagem, ela explicou que aquele momento gravado não foi tão fofo como visto no vídeo.

Com a chegada do recém-nascido Vicenzo na última segunda-feira, dia 09, seu primogênito de três anos de idade foi promovido a irmão mais velho e o encontro entre os dois era muito aguardado pela atriz. No vídeo publicado, Enrico aparece encantado com o irmão mais novo e até preocupado.

- Eu imaginei esse momento, desejei muito esse momento, mas nem meus melhores sonhos nunca assim tão perfeito! Sim, não foi só esse amor todo, depois tivemos uma crise de ciúme, o caos instaurado, mas com amor, paciência e muito carinho acabamos o primeiro dia oficialmente uma família de quatro!, dizia legenda.

Porém, neste sábado, dia 14, Sthefany apareceu nos Stories de seu Instagram explicado o que realmente aconteceu no encontro entre os filhos.

- A gente sempre falava para o Enrico fazer carinho e pegar o irmão, mas ele não queria. Até que, do nada, ele falou: coloca ele no meu colinho. Aproveitamos que ele queria, e colocamos, iniciou. - Mas todo esse receio que ele estava no início, esse cuidado, passou e ele foi se sentindo mais seguro, naturalmente. Ele começou a puxar um dedo. Puxou um fio de cabelo, e nós sempre explicando que ele não podia fazer aquilo, para não machucar, explicou a atriz.

Após isso, ela percebeu que Enrico queria chamar a atenção deles e foi perdendo o controle com o irmão, deixando o cuidado de lado. Além disso, o pequeno começou a jogar algumas coisas no chão, como uma maneira de fazer os pais tirarem sua ateção do mais novo.

- Aí foi num crescente, virou uma bola de neve, até as santinhas, que eu fiz um altarzinho, as santinhas voaram e foram parar no chão, explicou.

Chorando, ela disse que será uma adaptação para todos, e que aos poucos está fazendo com que Enrico entenda.

- É uma adaptação. Depois fui no quarto sozinha com ele, conversei muito, tentei explicar e falei que quando ele era bebezinho eu protegia muito ele, dei exemplos. Falei que eu ainda cuido dele, que amo muito ele, finalizou.