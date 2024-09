Clube de Leitura promove debate sobre a condição das mulheres no século XIX

No próximo dia 26 de setembro, o Clube de Leitura dos Campeões da Vida promove um encontro literário que abordará a condição das mulheres no século XIX, com foco na vida e nos desafios enfrentados por figuras históricas femininas. O evento contará com a participação da escritora Sueli Gutierrez, vencedora do Prêmio Flipoços para Autores Independentes de 2024, com sua obra "Quem era Maria Quitéria?".



Durante o bate-papo, Gutierrez discutirá questões como o papel das mulheres na sociedade da época, suas limitações sociais, os casamentos arranjados e como seus desejos eram muitas vezes ignorados. A escritora também trará à tona a história de Maria Quitéria de Jesus, a primeira mulher a lutar pela independência do Brasil em 1822, que se disfarçou de homem para ingressar no exército. A obra lança um olhar crítico sobre a independência do Brasil, explorando temas como escravidão, patriarcado e a subordinação das mulheres.



Com seis meses de existência, o Clube de Leitura dos Campeões da Vida, organizado por Nadija Maria Tot, Sandra Três e coordenado por Tâmara Rufino, já recebeu autores renomados como Nelson Albuquerque, Vanessa Meriqui, Moreira de Acopiara e Cláudio Feldman. O encontro com Sueli Gutierrez será às 14h, na sala de reuniões do Poliesportivo de São Bernardo do Campo, localizado na Av. Kennedy, 1155, Parque Anchieta. A entrada é gratuita, com vagas de estacionamento disponíveis.



Interessados em participar ou adquirir a obra podem entrar em contato pelo telefone (11) 99197-8627.