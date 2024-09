Mãe de suposta filha de Neymar Jr. reclama de demora na decisão sobre DNA: Decepcionada

Neste sábado, dia 14, Gabriella Gaspar, mãe da suposta segunda filha de Neymar Jr., desabafou nas redes sociais sobre a demora na decisão para exigir o teste de paternidade por parte do jogador de futebol.

A modelo húngara afirma sem dúvidas que Jazmin Zoé, de 10 anos e idade, é filha do craque e exige que seja feito um exame de DNA para provar a relação. No entanto, o processo corre em segredo de justiça e não pode ser publicamente comentado.

Nos Stories, Gabriella disse estar decepcionada com a demora e esclareceu que não tem dinheiro para trazer a filha ao Brasil para tentar resolver as coisas em um tribunal nacional.

Como muitas pessoas, Jazmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo. Seria mais rápido de fosse no Brasil. Infelizmente, não consigo resolver isso. Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jazmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sobre a confidencialidade do tribunal. Não posso dar muitas informações.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, Mavie, com Bruna Biancardi, e a recém-nascida Helena, com a modelo Amanda Kimberly. No texto, Gabriella afirma que o próximo passo precisa ser dado pelo jogador para que o teste seja aplicado.

Se ele quisesse resolver esta situação, já teria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim.