Em Diadema, encontro de carros antigos reúne modelos que marcaram época

O Shopping Praça da Moça de Diadema (Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro) promove o Encontro de Carros Antigos anual do Old Car Club neste domingo (15), das 8h às 14h. A edição especial, a ser realizada no estacionamento G5, celebra 10 anos e promete reunir modelos como Fusca, Kombi, Gol, Monza, Tempra, Opala e caminhonetes de diferentes marcas - pela raridade, os olhares do público deve se voltar ao Chevrolet Bel Air.

De acordo com a programação, participantes do evento que levarem 2 kg de alimentos não perecíveis, terão estacionamento é gratuito durante o período da exposição.