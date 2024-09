Olhar sensível sobre temas atuais no 'World Press Photo Exhibition'

Um olhar sensível sobre temas difíceis. A World Press Photo Exhibition 2024, que abre neste sábado, 14, na Caixa Cultural, reúne 129 fotografias do 67º concurso anual, com temas como as guerras em Gaza e na Ucrânia, migração, família, demência e meio ambiente.

As imagens vencedoras foram selecionadas de um total de mais de 61 mil inscritos de 130 países. As fotos foram feitas por 33 profissionais de 25 países, entre eles, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Palestina, Peru, África do Sul, Tunísia, Turquia e Reino Unido.

Quatro brasileiros estarão com suas obras expostas. Lalo de Almeida, premiado por Seca na Amazônia na categoria individual da América do Sul, retrata Porto Praia, lar dos povos indígenas ticuna, kokama e mayoruna. Com uma menção honrosa por Insurreição, Gabriela Biló lança luz sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Já os brasileiros Felipe Dana e Renata Brito foram premiados na categoria formato com À Deriva. No ensaio, eles contam a história de um barco vindo da Mauritânia, cheio de homens mortos, encontrado na costa da ilha caribenha de Tobago.

World Press Photo Exhibition

Caixa Cultural.

Pça. da Sé, 111, centro.

Abre sáb., 14. 3ª a sáb., 10h/18h;

dom., 9h/17h. Até 10/11

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.