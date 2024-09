Simaria Mendes mostra aniversário do filho (e fãs suspeitam que festa foi na casa de Simone Mendes!)

Reunidas! Simone e Simaria Mendes estão se reaproximando cada vez mais! As duas irmãs formavam uma dupla sertaneja, que se separou depois de alguns desentendimentos. Simone seguiu a carreira solo, enquanto Simaria está afastada dos palcos. Agora, elas voltaram a ficar próximas e, ao que tudo indica, Simaria até comemorou o aniversário do filho na casa da irmã!

A festa aconteceu na última quinta-feira, dia 12, e contou com o tema futebol! Nos Stories do Instagram, Simaria postou um vídeo do parabéns e o que chamou a atenção dos internautas foi a decoração da casa - que tem muita semelhança com o lar da dona do hit Erro Gostoso!

Simaria também fez uma festa para sua primogênita, Giovanna, que fez aniversário no fim de julho e ganhou uma decoração minimalista preto e branco.

Vale lembrar que os dois são frutos do antigo casamento da cantora com o Vicente Escrig, que teve início em 2007 e acabou em 2021.