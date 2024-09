Santo André realiza palestras sobre pessoas com deficiência

Durante o Setembro Verde, mês da inclusão social das pessoas com deficiência, a Prefeitura de Santo André promove um ciclo de palestras e oficinas dedicado a promover a conscientização sobre o tema. As atividades contemplam cinco palestras e uma oficina independentes entre si sobre assuntos importantes para a construção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e equitativa para todos. As inscrições podem ser feitas pelo Qr-Code ao lado.

A programação vai acontecer no CRPD (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) Alexandre Esteves Francisco - Xande, na Vila Guiomar. A primeira palestra será realizada na segunda-feira (16), sobre o tema comunicação inclusiva e eventos acessíveis, às 14h. Na terça-feira (17), a palestra é sobre saúde mental, com início às 9h30. Emprego apoiado e benefícios é o tema da terceira palestra, que acontece na quarta-feira (18). Na quinta-feira (19), o ciclo de palestras traz apresentação sobre orientação e mobilidade.

Todas as oficinas contam com uma introdução sobre os conceitos fundamentais relacionados ao cotidiano das pessoas com deficiência. Ao final de cada uma das atividades será dado certificado. Para encerrar a programação, no dia 26, às 14h, acontece a oficina de dança circular em Libras. Danças circulares são danças coletivas que têm como finalidade a integração do grupo e o fortalecimento de valores como empatia, compreensão e sentimento de pertencimento. Nesse tipo de dança, as pessoas – de todas as idades – são dispostas em círculos e realizam coreografias juntas.

Santo André tem 50.177 moradores acima de 2 anos com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% da população do município. Os dados são do Paracenso, estudo inédito realizado pela Prefeitura, por meio das secretarias da Pessoa com Deficiência e Planejamento Estratégico e Licenciamento, divulgado no último ano. O levantamento tem como o objetivo ampliar a formulação de políticas públicas de inclusão na cidade.

A estimativa populacional de pessoas com deficiência foi feita com base na análise de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na PNAD Contínua - Pessoa com Deficiência, em julho deste ano. Segundo o IBGE, a população de Santo André é formada por 748.919 pessoas.

CENTRO DE REFERÊNCIA

O CRPD celebra um ano de existência na próxima sexta-feira (20) e diversas atividades especiais estão sendo programadas para acontecer das 10h às 14h, com direito a vídeo de retrospectiva e atividade artística com grafite. O espaço é pensado e construído para acolher, orientar, socializar e promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência e também de familiares e cuidadores. Estão disponíveis cursos de circo, atividade física, horta sensorial, grafite, jogos educativos, músicas, confecção de papel reciclado, confecção de brinquedos com material reciclado, relaxamento e artesanato.

O local oferece ainda curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais interessados. Para participar é preciso morar em Santo André. As aulas de Libras acontecem todas as quintas-feiras, com turmas pela manhã e à tarde. Já as aulas do curso de Braille acontecem na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, no período da tarde.

As oficinas estão com inscrições abertas por tempo indeterminado. O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende pessoas com idade acima de 12 anos com todo tipo de deficiência e acolhe seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.