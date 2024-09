Hugo Moura, ex de Deborah Secco, homenageia suposto affair no dia do aniversário

Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, parece estar vivendo um novo amor! Nesta quarta-feira, dia 11, o diretor de fotografia usou as redes sociais para homenagear a repórter Maria Clara Senra. Os dois, vale pontuar, estariam vivendo um romance desde o mês de julho.

Através dos stories, ele repostou uma foto da aniversariante e escreveu um texto poético. O registro publicado pela aniversariante foi tirado pelo próprio Hugo.

É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. Porto seguro pra barcos em pleno funcionamento, mas principalmente pra aqueles que precisam de reparos reparos - aqui ditos no sentido de reparar, olhar, ver, verbo quase extinto no dicionário moderno.

E encerrou:

No meu caso o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também em aportar em águas Guanabaras, mais precisamente em Paquetá, ilha útero de pés que sambam e mãos que batem palma enquanto a boca grita: hay que mirar!

Vale pontuar que este seria o primeiro romance de Hugo após o fim do casamento com Deborah Secco, com quem tem uma filha.