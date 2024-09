Hailey Bieber é fotografada em jantar com Kylie Jenner semanas após dar à luz

Mais que amigas, friends! Hailey Bieber e Kylie Jenner foram fotografadas em um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último dia 11, apenas algumas semanas após a esposa de Justin Bieber dar à luz.

As amigas de longa data foram ao restaurante italiano II Segreto Ristorante, localizado no bairro de Bel-Air, em Los Angeles. Seu filho com Justin Bieber nasceu há menos de um mês, e a mamãe continua toda estilosa e por dentro das tendências, mas também usando uma máscara para garantir a proteção.

Lembrando que Justin e Hailey Bieber deram as boas-vindas a Jack Blues no dia 23 de agosto. O pequeno é o primeiro filho do casal.