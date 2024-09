Cida Ferreira volta às urnas após oito anos

A visita do candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, à fábrica da Diadebox, no bairro Casa Grande, seria só mais uma atividade de campanha, não fosse por um detalhe: o emedebista estava acompanhado da ex-vereadora Cida Ferreira (Progressistas), que retoma a carreira política após oito anos de afastamento ‘forçado’. Prestes a completar 83 anos de idade, Cida será novamente candidata a vereadora, cargo para o qual foi eleita sete vezes. Ela esteve no Legislativo durante 28 anos seguidos, de 1989 a 2016, sempre empunhando a bandeira do MDB. Neste período, Cida fez alianças à direita e à esquerda no espectro político: integrou a base aliada ao prefeito Mário Reali (2009-2012) e chegou, inclusive, a ter seu nome especulado como postulante a vice no projeto de reeleição do petista. Também deu sustentação a Lauro Michels (2013-2020) em parte do governo do verde. Em 2016, candidatou-se a vice na chapa encabeçada por Vaguinho do Conselho ao Paço diademense, mas saiu da disputa com um duplo revés: além de ser derrotada por Michels no 2º turno, a chapa foi punida com oito anos de inelegibilidade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por pedir votos em uma igreja evangélica. De volta às urnas, Cida pauta sua campanha, curiosamente, em críticas ao PT, de quem já foi aliada em sua extensa trajetória política.

Bastidores

Desburocratização

O candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), visitou ontem as instalações da construtora Patriani e conversou com cerca de 200 colaboradores da empresa. “A cada dez empreendimentos imobiliários lançados no Grande ABC, sete estão em Santo André. Isso se deve à desburocratização que colocamos em prática quando estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, disse o postulante ao Paço andreense, acompanhado do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Debate – 1

A Rede Gospel realiza, na segunda-feira, às 21h, debate entre os candidatos à Prefeitura de Diadema. Confirmaram presença o prefeito e postulante à reeleição, José de Filippi Júnior (PT); o ex-presidente da SPObras Taka Yamauchi (MDB); o ex-deputado Marcio da Farmácia (Podemos) e o ex-secretário municipal Gesiel Duarte (Republicanos).

Debate – 2

O debate terá duração total de 90 minutos e será divido em três blocos, com a mediação da jornalista Karen Chrisostomo. No primeiro bloco, os candidatos responderão a temas determinados por sorteio e, no segundo, a perguntas da plateia. O terceiro será reservado às considerações finais. Filippi, Taka, Marcio da Farmácia e Gesiel já se encontraram em debate promovido no fim de agosto pelo g1.

Sobremesa

Idealizador do Guia Turístico, publicação que reúne inúmeras opções de como comer bem em São Bernardo e da qual virou garoto-propaganda, o prefeito Orlando Morando (PSDB) se rendeu aos prazeres do roteiro gastronômico da vizinha Santo André na última terça-feira. Por ocasião da visita do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao Grande ABC, o tucano refestelou-se no restaurante Quintal del Carmem, tradicional endereço andreense especializado em carnes no bairro Jardim, ao lado da sobrinha Flávia Morando (União Brasil), candidata governista ao Paço são-bernardense na eleição de outubro.