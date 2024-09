Quarta Divisão recebe nova base da Guarda Civil Municipal

A Quarta Divisão recebeu reforço para a segurança pública com a chegada de base da GCM (Guarda Civil Municipal), que fica nas dependências do Centro de Artes e Esportes do bairro. O equipamento foi entregue ontem.

A base conta com internet, ar condicionado, giroflex e luz. Além disso, o local vai funcionar durante 24 horas e contará sempre com integrantes da guarda para atendendimento. Um dos destaques é que o morador poderá fazer boletim de ocorrência, de forma eletrônica, utilizando o computador que há no posto.