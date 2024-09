Gangorra de temperatura no Grande ABC está próxima; domingo deve chover

Após uma semana em que os termômetros marcaram os 34° pela região, dados do Climatempo alertam para uma queda brusca na sensação térmica ainda neste domingo (15).

Até a chuva prevista pela metereologia na segunda-feira (16), a umidade na região deve seguir baixa do estabelecimento como saudável pela OMS (Organização Mundial de Saúde) - entre 40% e 70%.

De acordo com o monitoramento, a temperatura mínima do domingo pode chegar a até 15°. Na data, a umidade regional deve passar de 27% para 83%.

CUIDADOS

Ate lá, a recomendação é redobrar a atenção com a hidratação, seja no consumo de água, cuidado com a pele ou aplicando eventualmente soro fisiológico nos olhos e nariz.

Em comunicado nesta quarta-feira (11), o Governo do Estado de São Paulo também sugere o uso de máscara do tipo N95. A instrução ainda é evitar temporariamente a prática de atividades físicas ao ar livre.