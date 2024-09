Afastado dos palcos, Zé Neto aparece sorrindo com os filhos

Zé Neto apareceu na última terça-feira, dia 10, sorrindo ao conversar por ligação com os filhos e a esposa. Natalia Toscano, mostrou o marido tranquilo falando com as crianças.

A influenciadora usou os Stories para mostrar a ligação com os herdeiros, dizendo:

Terminando meu dia enchendo o coração de amor e matando a saudade. Mamãe e papai amam tanto.

O cantor anunciou pausa na carreira para cuidar da saúde mental no dia 22 de agosto, após diagnóstico de depressão e crise aguda do pânico. A agenda da dupla Zé Neto e Cristiano está travada desde o dia do anúncio.