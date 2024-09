Em pauta. Arte em Mauá. Religiosidade. Os 70 anos da Catedral... ...e um olhar afetivo.

Chapéu na cabeça, protegendo-se do sol que vence a poluição desses dias terríveis de estiagem e baixa umidade – ou tenta vencer - lá vai ela, mostrando a cidade, documentando a metrópole, fazendo pesquisa para colocar em tela paisagens que resistem ou que já não existem.

Cristiane Carbone. Artista plástica. Para ela são tão importantes as imagens da esplendorosa Catedral Metropolitana da Sé como o modesto cruzeiro de pedra que resiste e documenta o trabalho que foi forte, rude, dos escarpelinos nas pedreiras de Mauá.

Além do que, a artista incentiva a escola a ter “olhar afetivo” às belezas escondidas que nos rodeiam

EM MAUÁ

Nasce uma exposição sobre o patrimônio cultural material de Mauá, um passeio pelos bens históricos que a cidade preserva ou não conseguiu preservar, mas que permanece na memória das pessoas.

Cristiane Carlone focaliza em quadros espaços como o cruzeiro de pedra, a chaminé do antigo curtume, afrescos de Emeric Marcier na Santa Casa, Praça do Relógio, a paineira e o velho casarão, a Matriz Imaculada Conceição, a pedra de 1925, a Praça 22 de Novembro.

Abertura: amanhã, segunda-feira 16, na Escola Cora Coralina – Rua São João, 876, Jardim Estrela, em Mauá.

NA PRAÇA DA SÉ

Comemoração ao 70º aniversário da Catedral Metropolitana da Sé. Serão entregues duas medalhas à catedral:

1 - Associação Comercial de São Paulo e Comitê de Civismo e Cidadania entregarão à Catedral medalha comemorativa aos 130 anos da Associação Comercial de São Paulo.

2 - Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo fará oferta à mesma Catedral de medalha alusiva ao IV Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo.

A solenidade está marcada para terça-feira, dia 16, às 15h, com visita à cripta da Catedral Metropolitana da Sé. Presenças do vice-presidente da ACSP e Cocid, Samir Nakhle Khoury, e do presidente do IHGSP, João Tomás do Amaral.

Pelo lado da Catedral da Sé, o arcebispo de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer, e do Cura, padre Luiz Eduardo Barreto.

ESCOLA CORA CORALINA

E na semana que vem, segunda-feira, dia 23, ao lado das obras de Cristiane Carlone, uma segunda exposição, com trabalhos dos alunos da Escola Cora Coralina. Um trabalho pedagógico. Uma oficina de arte com a história de Mauá.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Reproduções: Cecília Camargo

A ARTISTA E SUA OBRA. Cristiane Carbone aponta para a pedra de 1925 entre as Avenidas João Ramalho e Capitão João, uma pedra de Mauá a marcar a primeira galeria de água e esgoto da cidade. E vai à luta, documentando bens como a Catedral da Sé – felizmente preservada – e a Praça 22 de Novembro, data master de Mauá, hoje engolida pelo tal progresso.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 15 de setembro de 1994 – Edição 8806

MANCHETE – Cai tarifa de carros e mais 444 produtos importados.

Montadoras criticam governo e dizem que redução estava prevista apenas para o ano 2000.

PONTO DE VISTA – O jovem e a mudança política.

Nas eleições deste ano (1994), cinco milhões de eleitores devem ter até 24 anos.

Artigo de Michel Temer, candidato a deputado federal pelo PMDB.

RIO GRANDE DA SERRA – No estádio “Teixeirão”, Ferroviário 1, Flamenguinho 0. E o Ferroviário sagra-se campeão amador da cidade.

Entre os segundos quadros, Jaster vence o Gaivota na decisão por pênaltis: 5 a 4, depois de 0 a 0 no tempo normal. E o Jaster também é campeão.

EM 15 DE SETEMBRO DE...

1904 – O secretário da Agricultura do Estado, Cardoso de Almeida, indeferia requerimento da Câmara Municipal de São Bernardo pedindo auxílio para empregar em alguns reparos da estrada de Vila Mariana ao Alto da Serra.

Humberto Cecatto nasce em Amparo (SP). Vem para São Caetano em 1919. Esportista. Presidiu a primeira Comissão Municipal de Esportes da cidade.

HOJE

Dia da Musicoterapia e do Musicoterapeta

Dia do Cliente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Avaré, General Salgado, Guará, Euclides da Cunha e Limeira.

Pelo Brasil: Baixio, Itaiçaba, Orós e Umari (CE), Barra do Garças (MT), Casimiro de Abreu (RJ), Ibitirama (ES) Jaguariaíva e Ponta Grossa (PR) e Orizona (GO).

Feriado municipal em Caruaru (PE), Pará de Minas (MG), Magé (RJ), Juazeiro do Norte (CE) e dezenas de outros municípios pelo dia da padroeira Nossa Senhora das Dores.

Nossa Senhora das Dores

15 de setembro

A devoção à “Mater Dolorosa” desenvolveu-se a partir do final do século XI.

No Grande ABC, é padroeira de Vila Palmares, em Santo André.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)