Deolane Bezerra seguirá presa após audiência de custódia

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu nesta quarta-feira, dia 11, manter Deolane Bezerra presa após a audiência de custódia. Além disso, os advogados da influenciadora desistiram do habeas corpus e tentam entrar com a medida urgente.

Deolane Bezerra Santos teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente, disse o Tibunal de Justiça sobre a decisão contra a influenciadora.

Após terem desistido do habeas corpus, os advogados da Deolane entraram com a medida urgente, que foi explicado pelo documento:

Designando a autoridade suscitada, Desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do artigo 230 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do artigo 955 do Código de Processo Civil c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal. Desse modo, em cumprimento a determinação exarada pelo Presidente deste Tribunal, remetem os presentes autos ao Des. Eduardo Guilliod Maranhão, integrante da 4ª Câmara Criminal, com baixa definitiva desta Relatoria.