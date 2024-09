M E M O F U T. Efemérides do futebol. Silvio Santos em campo. Brasil e Argentina... ...o novo livro do Professor Ari.

Coração corintiano

Por: Alexandre Andolpho

A 167ºreunião do Memofut será realizada neste sábado, dia 14, no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol Estádio do Pacaembu, à Praça Charles Miller).

8h30 – Aquecimento, com café da manhã.

9h15 – Comunicações iniciais, com o coordenador do Memofut.

9h30 – Algumas datas marcantes da história do futebol brasileiro, com Gustavo Longhi de Carvalho, jornalista e pesquisador do futebol. O menino que se criou em Rudge Ramos e hoje reside em Santo André.

11h – Intervalo para café e foto.

11h15 – Doutor, eu não me engano, a curiosa relação de Silvio Santos com o futebol, com Sérgio Paz, engenheiro elétrico, com graduações em Ciência da Computação, Educação Física e Turismo. Lembram do Serginho? Aquele moço que vai às Copas do Mundo de bicicleta.

12h15 – Lançamento do livro “O futebol brasileiro e argentino, desavenças e mútua admiração, de Aristides Almeida Rocha. Professor Ari, ex-diretor e professor titular aposentado e emérito da Faculdade de Saúde Pública da USP. Um dos pioneiros do movimento ambiental do Grande ABC. Atuou na Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar, do Grande ABC), semente da atual Cetesb.

NOTAS DA MEMÓRIA – As reuniões do Memofut são abertas a todos os amantes do futebol, graciosamente. É comparecer e participar.

As obras de reforma e transformação do estádio do Pacaembu atrasaram, mas estão em fase final. A conferir.

Crédito das fotos 1 e 2 – Luiz Romano (divulgação)

A REUNIÃO 165. Historiadores do futebol na reunião de 27 de julho de 2024: no destaque, jornalista Thiago Uberreich (ao lado de Alexandre Andolpho) e a fala sobre o Brasil tetra em 1994, ‘conquista que recolocou a Seleção Brasileira no topo do futebol’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 13 de setembro de 1994 – Edição 8804

MANCHETE – Governo nega abono a metalúrgico.

Ministério da Fazenda alegava que reposição oferecida pelas montadoras representaria reindexação.

MOVIMENTO SINDICAL – Sessenta e cinco mil metalúrgicos entravam em greve na região; fábrica da GM em São José dos Campos aderia à paralisação. Três mil carros/dia deixavam de ser produzidos.

RIBEIRÃO PIRES – Governo do Estado adiava o início das obras de pavimentação das estradas vicinais dos bairros Somma, Pouso Alegre, Varginha e Quarta Divisão.

JOGOS ESCOLARES – Colégio Singular sagrava-se campeão geral em Santo André.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

A tecnologia ainda não chegou aos coletores de lixo urbano.

Eles passam pela sua rua, acompanhando caminhões até modernos, mas desenvolvem um trabalho primitivo, insalubre e perigoso. Pouco mudou desde que a coleta era feita em carroças e carretões puxados por animais.

O coletor tem a função de juntar o lixo de ambos os lados da rua. Chega a percorrer mais de 30 quilômetros diários.

Pouco sabemos sobre esse importante profissional e seu serviço, que é indispensável.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

EM 13 DE SETEMBRO DE...

1904 – Inspeção feita ao Cartório de Registo Civil de São Bernardo verificava o movimento entre 1º de janeiro e 13 de agosto daquele ano: 229 nascimentos, 36 casamentos e 112 óbitos.

Uma das observações dos examinadores: “Os assentos foram feitos com certa ordem e certa regularidade”.

1909 - Santos-Dumont, voando num "Demoiselle", estabelece um recorde de velocidade: 96 quilômetros por hora.

1984 - Inaugurada a Rodovia Marechal Rondon (BR-364), trecho entre Cuiabá e Porto Velho, com 1.450 quilômetros.

1979 – Falecia o engenheiro Rodolpho Carlos Weigand, empresário e ex-vereador em Santo André.

HOJE

Dia Mundial do Agrônomo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Caetés (PE), Machado e Rio Novo (MG), Mercedes, Quatro Pontes e São Manoel do Paraná (PR), São João do Jaguaribe (CE) e Uruará (PA).

São João Crisóstomo

12 de setembro

(Antioquia, Grécia 349 - 407). Bispo e doutor da Igreja. Patriarca de Constantinopla. Grande orador: "Crisóstomo" significa "Boca de Ouro". Sua produção intelectual é composta de 600 discursos e sermões.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)