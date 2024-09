Charge - 10 de setembro de 2024

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), planeja se desfazer de três vias públicas. De acordo com a Lei 7.332, sancionada em 15 de agosto, a gestão tucana está autorizada a vender a Rua Walter Celli, na Vila Marli, e trechos das ruas Duque D’Aosta, na Vila Mussolini, e da Rua Suiça, no bairro Taboão.

A alienação de uma das vias já foi oficializada pela Prefeitura. Em publicação no Notícias do Município, o Diário Oficial são-bernardense, no dia 30 de agosto, a gestão Morando informou que a Rua Walter Celli – travessa da Avenida Kennedy – vai “deixar de integrar o rol de bens de uso comum, com o fechamento da via para tráfego em geral e posterior utilização na forma prevista na lei municipal 7.332/2024”. A rua em questão está localizada ao lado do prédio que abrigou por mais de 20 anos a loja C&C Casa e Construção, fechada em janeiro.