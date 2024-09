'Tweet offline': em São Bernardo, Duolingo se despede com outdoor do X

Após a determinação do bloqueio do X no Brasil, o Duolingo, app educacional #1 do mundo, resolveu homenagear o seu perfil memorável na rede, que contava com mais de 250.000 seguidores, e trazer um dos seus últimos tweets para o mundo offline. Para isso, a plataforma encomendou um outdoor na Av. Senador Vergueiro, em São Bernardo.

No local, a corujinha mascote posa com uma imagem já viralizada pela marca antes na internet. "Além de se despedir da plataforma, a campanha tem como objetivo lembrar que o app estará sempre presente em todos os lugares, online e offline, para motivar e cobrar as lições dos seus alunos", comunica a empresa com dose de humor.

A via está entre as mais circuladas da cidade. Segundo o Duolingo, a ação obteve sucesso e, a partir da migração do conteúdo para novas mídias sociais como o Threads (Meta) e o Bluesky, o app "já é a marca mais seguida pelos brasileiros em apenas poucos dias".

"Uma rede tão importante quanto o X do Duolingo merecia uma 'despedida' à altura. Logo, criamos uma ação rápida - que rompe a barreira entre o online e offline - e que dá continuidade para nossa estratégia de, divertir para ser lembrado, ser lembrado para que ninguém esqueça a lição" comentou Luiz Barrella, head de planejamento criativo da agência Jotacom.

A ação foi criada pela agência de publicidade Jotacom e segue disponível nas próximas semanas.