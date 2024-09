A volta do Chaves pode acontecer, mas vai demorar e só como produto

Em torno de uma possível volta do “Chaves”, desaparecido há 4 anos, é de se esperar que, sendo verdade, isto venha a acontecer de um modo adequado.

Em se tratando da TV aberta, jamais.

Não existe nada que justifique televisão nenhuma, nem mesmo o SBT, por dever de história, ter no ar, em exibição normal e mesmo temporária, algo que em nada irá atrair a atenção do público em geral.

Mas só, no fundo, atender pequenos grupos de saudosistas, que até hoje estão presos às lembranças do que assistiram no passado.

“Chaves”, agora ou em qualquer tempo futuro, caso efetivamente deixem de existir os motivos que determinaram seu desaparecimento, poderá, sim, ser disponibilizado em um streaming qualquer. E, desta forma, satisfazer o desejo daqueles que ainda têm necessidade de assistir tudo aquilo de novo.

Aliás, assuntando aqui e ali no SBT, apurou-se que a liberação do “Chaves” é vista como uma possibilidade, mas que deve demorar um pouco. Há, sim, o entendimento de que vale ter na prateleira, mas não para contaminar a grade.

TV Tudo

Especial

Com apresentação de Flávia Cintra, a Globo exibe em 23 deste mês, após o “Estrela da Casa”, o especial “Falas de Acesso”, na semana que marca o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência.

Inspirada no lema da ONU, “Nada sobre nós, sem nós”, o programa terá como consultores Camila Alves, Haonê Thinar, Priscila Siqueira, Léo Castilho, Pedro Fernandes, Clara Kutner, Wanderley Montanholi, além dos diretores Daniel Gonçalves e Pedro Henrique França, e do influenciador Ivan Baron.

Parceria

As produtoras de conteúdo e plataformas de streaming estão somando esforços para viabilizar novos programas, séries e até novelas ou melodramas

E são com essas empresas, como Conspiração, Intro Pictures, Gullane, entre outras, que os atores, diretores e técnicos fecham seus contratos.

Direitos de imagem

Só que para evitar problemas, como direitos conexos, comuns nos últimos tempos, essas produtoras, hoje, impõem aos profissionais as mais diversas cláusulas nos contratos, que valem tanto aqui no Brasil quanto no exterior.

Tem até um elemento descrito como Novas Modalidades, diante das transformações tecnológicas.

Ufa!

Tudo isso para informar, também, que a Band não terá problemas lá frente, pela exibição da série “Vidas Bandidas”, do Disney+, estrelada por Juliana Paes.

Os acertos já foram devidamente ajustados entre plataforma de streaming e produtora.

Roubada

A espontaneidade sempre foi uma marca muito própria da Sabrina Sato, desde os seus tempos de “BBB” no início ou no “Pânico”, em seguida, em se tratando do artístico. É assim que ela rende melhor.

No entanto, esse quadro do “Fantástico” deixa bem a desejar. Sem graça e sem muito a ver. Meio que queimação.

Promessa

Todo aquele que assistir ao “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, não vai perder a viagem. Certeza que os esforços serão feitos, compromisso mesmo, para tirar tudo a respeito da “Fazenda” que estreia na semana que vem. Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli são os convidados.

Ao vivo, 18h, no YouTube da Record, R7 e nas redes sociais.

Data FIFA

Pode até haver controvérsias a respeito, claro, mas a paralisação dos campeonatos de futebol no Brasil, no caso as principais competições, por causa dos jogos das eliminatórias, é uma tremenda besteira.

E completamente contrária aos interesses de quem adquire seus direitos de transmissão.

No particular

Na parte que nos toca, inclusive, essa parada do futebol doméstico, é quase um atestado de burrice, se levarmos em conta que grande parte dos convocados, quase a totalidade, nem joga aqui.

Dá para contar numa mão, os "brasileiros", brasileiros, que são chamados, a maioria para compor o grupo e esquentar o banco.

Com todo respeito (1)

Ao tomar conhecimento que uma nova versão de “Ghost” poderá ser produzida e estrelada por Channing Tatum, Demi Moore se colocou assim: “É melhor não mexer em alguns filmes”.

Talvez o mesmo valha para o programa “Show do Milhão”.

Com todo respeito (2)

Sobre o “Show do Milhão”, não se trata de uma crítica a Celso Portiolli e Patrícia Abravanel.

Mas, a grande verdade, é que ninguém consegue chegar nem perto do que foi feito por Silvio Santos. Fica meio que um rascunho.

Bate – Rebate

· O documentário “Não Está Tudo Bem”, sobre a visita de Luciano Huck à Ucrânia, que inclui rápida entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky, tem estreia confirmada para dia 15 no Globoplay.

· Rodrigo Viana, jornalista, inclusive com vários trabalhos no campo esportivo, vai autografar seu livro, “As Cartas que não Chegaram” no Bienal do Livro, sábado agora...

· ... Um relato muito pessoal, daquilo que ele escreveu, após o suicídio do seu pai e a morte de outras pessoas próximas.

· Cumprindo o prometido na campanha, o +SBT disponibilizou a novela “Os Ricos Também Choram”, como um dos títulos mais solicitados por seu público.

· A Globo, hoje, tem seleção brasileira contra o Paraguai, direto de Assunção...

· ... E, na quinta-feira, excepcionalmente, Copa do Brasil, Flamengo e Bahia, Atlético MG e São Paulo. Rede dividida.

· Após a estreia nos cinemas, “Avassaladoras 2.0” estreia no Disney +, com Fefe Schneider e Bibi Tatto...

· ... Mas também contando com as participações de Murilo Bispo, Juliana Baroni e Danielle Winits, entre outros.

· Uma das diferenças da nova “Fazenda” em relação às anteriores, é que nesta próxima não haverá uma divisão exata entre homens e mulheres.

· "Grease - Nos Tempos da Brilhantina" chega ao Teatro Nathalia Timberg, Rio, de 13 de setembro a 26 de outubro...

· ... A montagem da Escola Wolf Maya conta com a participação de 34 atores, que se revezarão nos elencos das 12 sessões.

C´est fini

Petrônio Gontijo acaba de filmar um novo curta-metragem de suspense, “O Entreato”, sob a direção de Lucas Procópio, no qual vive um misterioso fazendeiro.

Os trabalhos aconteceram em Limeira, no interior de São Paulo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!