Memorialistas em Mauá. O terceiro encontro. Instituto Histórico presente. Os caminhos da Independência. A Comissão Memória de Mauá.

O encontro perdurou por três horas e foi inteiramente gravado pelo DGABC-TV. Uma série de programas está sendo editada e o primeiro está no ar, nas várias plataformas do Diário do Grande ABC.

Boas novas vieram à tona, a começar pela presença do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com quatro representantes: o presidente João Tomás do Amaral, a vice-presidente Cristiane Carbone e os diretores Aristides Almeida Rocha e Fabio Mikhail Abou Rejaili Siqueira.

A Comissão Memória de Mauá foi representada por João Sérgio Rimazza e Sônia Ferrari. O presidente do Independente FC, Edson Gomes de Andrade, focalizou os 80 anos do clube, a serem completados em 2025. E assim por diante.

A artista plástica Cristiane Carbone divulgou cartões a cores com suas obras, entre os quais os dos caminhos da Independência, em processo de elaboração para exposição no ano que vem.

Aos poucos, aqui em memória e na TV do Diário, focalizaremos, item a item, tudo o que foi conversado, discutido, mostrado – vibra da Memória do Grande ABC.

PRESENTES EM MAUÁ – Airton Marques, Alex Ferreira, Aristides Almeida Rocha, Cecília Camargo, Cristiane Carbone, Daniel Alcarria, Edson Gomes de Andrade, Elexina Neri D’Angelo, Emília da Silva Barbosa, Fabio Mikhail Abou Rejaili Siqueira, Hilda Breda, Humberto Pastore, Izabel Oliveira de Mendonça Bazzo, Jayne Nunes dos Santos, João Sérgio Rimazza, João Tarcísio Mariani, João Tomás do Amaral, Jorge Santiago, Luiz Domingos Romano, Marcia Gallo, Maria Aparecida de Carvalho, Mauricio Leme, Morisa Garbelotto, Pedro Manoel Cordeiro, Priscila Perazzo, Renato Dotta, Roberto Nascimento Anastácio, Sonia Ferrari, Vicente D’Angelo e Virgílio Antiqueira.

NO AR

O encontro de Mauá. Apresentação: Cecília Camargo, com as boas vindas do secretário municipal de Cultura de Mauá,

Mauricio Leme. Ilustração: Cristiane Carbone.

Para assistir: plataformas do Diário, a partir do site www.dgabc.com.br

Na próxima semana, a fala do presidente do IHGSP e a dos seus colegas de diretoria.

Crédito da foto 1 - Luca Dias Gonçalves (DGABC-TV)

O III ENCONTRO. Mauá. 30 de agosto de 2024: memorialistas do Grande ABC reunidos para pensar como a região se formou e se dividiu em Setecidades

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de setembro de 1994 – Edição 880.

MANCHETE – Greve depende de Ciro, diz sindicato.

Ministro da Fazenda se reunia no Rio com metalúrgicos e montadoras para tentar evitar paralisação.

EDITORIAL – Greve & veneno.

O acordo no âmbito da Câmara Setorial só tinha sentido numa realidade inflacionária de 40% ao mês.

PONTO DE VISTA – O caso Ricúpero. Todos, ou quase todos os brasileiros, perdoam-lhe a momentânea fraqueza.

Artigo de Tito Costa.

EM 11 DE SETEMBRO DE...

1904 – Aberta, pelo prazo de 20 dias, a inscrição para o concurso de escrivães dos juízes de paz de vários distritos, o que incluía São Bernardo e Ribeirão Pires, todos da Comarca de São Paulo, Capital.

1939 - Dom Nelson Westrupp nasce em São Luiz, município de Imaruí (SC), quarto bispo diocesano do Grande ABC.

1989 - Aberto em Diadema, na Biblioteca Municipal, o VI ciclo de palestras sobre os 100 anos de emancipação do Grande ABC, iniciativa do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória).

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana diretamente de algum lugar da Itália, onde se encontra o apresentador.

No "Momento Memória", uma relíquia: a memória de Alcides Zanella. Ele escreveu um livro, datilografado e sem revisão de terceiros, concluído em 1997, com exemplares apenas para a família e que narra a aventura de imigrantes italianos que atravessaram o Atlântico e se fixaram entre Santo André, São Bernardo e Santo Amaro.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

HOJE

Dia do Árbitro Esportivo

Dia do Cerrado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Itapuí e Marabá Paulista.

Em Pernambuco: Agrestina, Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Cabrobó, Carpina, Catende, Custódia, Flores, Jurema, Lagoa dos Gatos, Macaparana, Maraial, Moreno, Orobó, Ribeirão, São Caetano, São Joaquim do Monte, Serrita, Surubim, Vertentes e Vicença.

Por causa do São Caetano pernambucano, o São Caetano do Grande ABC recebeu o apêndice “do Sul”.

E mais: Ibiraçu (ES), Irani e Jaborá (SC), Itaú de Minas (MG), Jaguaruana (CE) e Jangada (Mato Grosso).

São João Gabriel Perboyre

11 de setembro

Sacerdote e professor (França, 1802 – China, 1840). A morte por tortura quando missionário na China.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)