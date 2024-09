Gusttavo Lima nega envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro: Sou honesto

Gusttavo Lima usou as redes sociais no último domingo, dia 8, para rebater as acusações recentes de que uma de suas empresas, a Balada Eventos, estaria envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, a mesma investigação que prendeu Deolane Bezerra na última semana.

Através dos Stories, o cantor escreveu:

Se a justiça existir nesse país, ela será feita... São 25 anos dedicados à música, todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui... Abuso de poder e fake news eu não vou permitir... Sou honesto.

Caso você não esteja entendendo como o nome do cantor foi parar nesse caso, calma, que a gente te explica. Ainda no último domingo, o Fantástico revelou ter tido acesso a um documento que mostrava que a Balada Eventos teria tido 20 milhões de reais bloqueados pela Justiça, além de imóveis e embarcações apreendidos. No entanto, procurado pelo programa, o cantor explicou que não tem nenhum envolvimento com o esquema criminoso, e que apenas foi citado por vender um avião para uma das empresas investigadas pela polícia.

A empresa que adquiriu a aeronave, a JMJ, é de José André da Rocha Neto, que, inclusive, teve sua prisão decretada na mesma operação. No entanto, como ele estava fora do Brasil no momento, é considerado como foragido pela polícia. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 35 milhões das contas pessoais dele e 160 milhões de suas empresas.

Voltando a falar de Gusttavo Lima, a defesa do cantor afirmou que o avião vendido para a JMJ - e posteriormente apreendido pela polícia - não tinha mais qualquer envolvimento com o cantor. Segundo a equipe de Lima, todo o processo de compra e venda foi devidamente registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Indignado, Gusttavo disse não entender porque a Justiça optou por bloquear os bens da empresa sem pedir maiores esclarecimentos sobre a venda da aeronave e a transação financeira entre as empresas:

Poderia ter sido emitido uma intimação para que a Balada Eventos prestasse conta desses valores recebidos dessas empresas. Inserir a Balada Eventos como sendo integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro? Aí é loucura.