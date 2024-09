Procurado por tentativa de latrocínio contra delegado é preso no Rudge Ramos

O pizzaiolo Pedro Cassio de Melo Paganini, 26 anos, foi preso na tarde de sábado (7) na Avenida Senador Vergueiro, no Rudge Ramos. Ele era procurado pela Polícia Civil desde 2020 por envolvimento em uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) que ocorreu no Grande ABC contra um delegado de Limeira, Interior de São Paulo. A prisão foi registrada no 2º DP (Distrito Policial) são-bernardense.

Paganini foi detido durante patrulhamento tático da Rota, que recebeu informações da localização do indivíduo. Quando ele foi abordado, foi constatado o mandado de prisão expedido por infração ao artigo 157 (roubo qualificado - tentativa de latrocínio), com pena de 20 anos a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

RELEMBRE O CASO

A ocorrência foi notificada em 29 de janeiro de 2020. O delegado João Jorge da Silva estava no carro com a esposa quando uma dupla tentou assaltá-los no Jardim Paramount. O casal, que era de Limeira, passava as férias em São Bernardo.

Durante a ação, o agente policial foi baleado, mas não morreu. Os criminosos conseguiram fugir e levaram arma e celular do oficial. Na época, um dos suspeitos foi preso. Desde então, a Polícia continuou as buscas por Paganini, que, agora, está detido e à disposição da Justiça.