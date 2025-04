São Caetano dá posse aos novos conselheiros de Segurança; veja lista

A Prefeitura de São Caetano deu posse na tarde desta quinta-feira (3) aos 41 conselheiros do Cosem (Conselho de Segurança Municipal) de São Caetano, organização que reúne representantes das forças de segurança, instituições públicas e sociedade civil organizada para debater políticas públicas de combate à criminalidade.

“O Cosem é muito importante e o foro adequado para discutir as questões das políticas municipais de segurança. É prazeroso a gente ver todas as forças policiais e a sociedade civil organizada participando, juntas, das discussões de segurança”, disse o prefeito Tite Campanella (PL). “Aqui em São Caetano, graças ao trabalho de seus homens e mulheres, conseguimos fazer uma pequena diferença na vida dos cidadãos”, adicionou aos presentes na solenidade realizada no Salão dos Ladrilhos, no Palácio da Cerâmica.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano avança para integrar Muralha Paulista a reconhecimento facial



O conselho vai reunir representantes de OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul), Rotary Club de São Caetano, Lions Club, Colégio de Veneráveis, APM (Associação Paulista de Medicina), entidades assistenciais do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), Conselho Tutelar, USCS (Universidade Municipal de São Caetano), de diretores de escolas e professores da rede particular, do Poder Público municipal, além de representantes convidados da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra - confira a lista completa abaixo.

Secretário de Segurança de São Caetano, Lourival dos Santos Silva, que também vai presidir o Cosem, destacou a importância do conselho para uma efetiva política de segurança pública na cidade.

“Segurança pública não se faz só com as instituições policiais. Para se fazer uma segurança pública eficaz, é preciso ter apoio da sociedade civil organizada, ombro a ombro. Só assim a gente pode trabalhar para trazer essa sensação de segurança e combater, de fato, a criminalidade. Os conselheiros são portadores de informações. Na filosofia de policiamento comunitário, a sociedade e instituições policiais trabalham juntos para prover a segurança e solucionar conflitos”, apontou.

VEJA A LISTA DE CONSELHEIROS EMPOSSADOS NO COSEM

Representantes da sociedade civil:

Lourival dos Santos Silva - Secretário Municipal de Segurança e Presidente do Cosem

Yuri Feliz Pereira - Titular - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

André Henrique Nabarrete - Suplente - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Marcelo Beja - Titular - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul - ACISCS

Joaquim Donizete - Suplente - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul - ACISCS

Alessandro Arnoni - Titular - Rotary Club de São Caetano do Sul

Mosavi Aparecida Ribeiro - Suplente - Rotary Club de São Caetano do Sul

Roberto Vagner Barbato - Titular - Lions Clube

Olimpio Purzipe Garcia - Suplente - Lions Clube

Achilles da Cruz Filho - Titular - Colégio de Veneráveis Mestres da Maçonaria

Rodrigo César Cardoso - Suplente - Colégio de Veneráveis Mestres da Maçonaria

Silvio Luiz Martinez - Titular - Associação Paulista de Medicina - APM

Patricia Rotstajn Lusvarghi - Suplente - Associação Paulista de Medicina - APM

Maria Cristina de Cerqueira Gama Eickenscheidt Gonçalves - Titular - Entidades Assistenciais indicado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Carlos Emilio Gonçalves - Suplente - Entidades Assistenciais indicado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Viviane Alves Pereira - Titular - Conselho Tutelar de São Caetano do Sul

Fabricio Chan Silva Fernandes - Suplente - Conselho Tutelar de São Caetano do Sul

Leandro Campi Prearo - Titular - Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS

Orlando Antonio Bonfatti - Suplente - Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS

Irineu Luz Vencigueri - Titular - Diretores de Escolas e Professores da rede particular, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Janice Guizelini - Suplente - Diretores de Escolas e Professores da rede particular, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Representantes do poder público municipal:

Sérgio Ramos Vieira - Titular - Comandante da Guarda Civil Municipal, indicado pela Secretaria Municipal de Segurança - SESEG

Alexandre Cortez - Suplente - Subcomandante da Guarda Civil Municipal, indicado pela Secretaria Municipal de Segurança - SESEG

Juscelino Roque Brilhante da Silva - Titular - Defesa Civil, indicado pela Secretaria Municipal de Segurança - SESEG

Djalma Costa - Suplente - Defesa Civil, indicado pela Secretaria Municipal de Segurança - SESEG

Ronaldo Luiz da Silva - Titular - Programa Esportivo Comunitário - PEC, indicado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ

Antonio Angelo Gonçalves - Suplente - Programa Esportivo Comunitário - PEC, indicado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ

Arnaldo Garcia Martins - Titular - Centros Recreativos e Clubes Esportivos, indicado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ

Flavio da Silva Lopes - Suplente - Centros Recreativos e Clubes Esportivos, indicado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ

Eduardo Gomes Nogueira - Titular - Diretores de Escolas e Professores da rede Municipal, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Cleiton Gandolfi Pedreira - Suplente - Diretores de Escolas e Professores da rede Municipal, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Rosangela da Silva Marotti - Titular - Diretores de Escolas e Professores da rede Estadual, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Evanilde Almeida Gomes - Suplente - Diretores de Escolas e Professores da rede Estadual, indicado pela Secretaria de Educação - SEEDUC

Representantes convidados:

Ronaldo Sales Santana - Titular - Capitão da Polícia Militar Comandante da Unidade Policial Militar de São Caetano

Wagner Lima de Andrade Ferreira - Suplente - Subtenente da Polícia Militar Comandante da Unidade Policial Militar de São Caetano

Marcelo Caio Ferrari - Titular - Delegado de Polícia Titular Delegacia Sede de São Caetano

Raul Eduardo Contar - Suplente - Delegado de Polícia Titular Delegacia Sede de São Caetano

Anderson Sales Lima - Titular - Subtenente Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-069 de São Caetano

André Gonçalves de Freitas - Suplente - Subtenente Instrutor do Tiro de Guerra 02-069 de São Caetano

Victor Coelho da Silva - Titular - 1º Tenente PM Comandante Corpo de Bombeiros de São Caetano

Nélio Daniel Peramonti - Suplente - 1º Tenente PM Corpo de Bombeiros de São Caetano