Parque Celso Daniel recebe Saúde em Movimento nos Parques neste domingo (6)

Integrando a programação de aniversário de Santo André, o programa Saúde em Movimento nos Parques volta ao Parque Celso Daniel neste domingo (6). A ação, realizada pela Secretaria de Saúde com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, oferece serviços de saúde e bem-estar aos frequentadores dos parques andreenses.

O caminhão itinerante ficará estacionado na área de eventos do Parque Celso Daniel, próximo à entrada principal, das 8h às 12h, e o público terá à disposição serviços de aferição de pressão, avaliação com nutricionista, bioimpedância, orientações físicas para práticas esportivas, bate-papo com médico da família e auriculoterapia. Além disso, a equipe do programa disponibiliza um circuito de atividades físicas que coloca todo mundo para se movimentar.

No final do mês, no dia 26 (sábado), o programa será realizado no Parque Central. "Os serviços de saúde devem estar cada vez mais acessíveis à população, e o Saúde em Movimento nos Parques é um exemplo claro de como conseguimos unir esse objetivo ao respeito e à preservação do meio ambiente. Em março, superamos a marca de 3 mil atendimentos, o que demonstra o sucesso da iniciativa e o quanto ela é importante para o bem-estar de todos", comenta o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Outras ações

Em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o Saúde em Movimento também foi realizado, na última terça-feira (1º), durante o lançamento da 32ª comunidade do Moeda Verde, no Núcleo Maracanã, que fica no bairro Condomínio Maracanã.

Ainda em abril, o caminhão que leva saúde por toda a cidade estará presente na Feira da Fraternidade, que ocorre nos dias 11, 12 e 13 de abril, no estacionamento do Paço Municipal.

