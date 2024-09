Fundação Santo André oferece bolsas de estudos de até 100% para 2025

Quem deseja iniciar 2025 cursando uma faculdade com descontos que vão de 50 a 100% durante todo o curso, tem uma oportunidade única de conquistar uma bolsa de estudos. É que o Centro Universitário Fundação Santo André está oferecendo diversas bolsas de estudos por meio (Cebas) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

As bolsas de estudos de 100% de gratuidade vão para os alunos que possuem até um salário-mínimo de renda familiar per capita. Já os estudantes que possuem até 3 salários-mínimos de renda familiar per capita concorrem a bolsas de estudos de 50% de desconto. Há bolsas para os cursos presenciais de: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharias e Psicologia, além dos cursos EAD em Pedagogia, Gestão Pública e Negócios Imobiliários.

"O programa é bem abrangente, por exemplo se uma família com 4 pessoas tem renda familiar total mensal de R$ 5.500,00, isso significa que ela se enquadra no critério de renda do programa, pois a renda per capita será de R$ 1.375", esclarece o comunicado encaminhado à imprensa.

Para se candidatar às bolsas de estudo pela Fundação Santo André pelo Edital Cebas, os interessados devem participar do processo seletivo da instituição, onde o mérito acadêmico é valorizado junto aos demais critérios exigidos no edital.

O cronograma de inscrições, datas das provas, envio dos documentos e matrículas encontram-se no edital www.fsa.br/cebas.

A pré-inscrição segue até o dia 15/10.