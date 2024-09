Reservatórios que abastecem região registram redução no nível de água

Os quatro reservatórios que abastecem os municípios do Grande ABC registraram queda no volume de água em setembro deste ano, no comparativo com 2023. Segundo dados do Portal dos Mananciais da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o Sistema Rio Grande, que atende aos municípios de Santo André, São Bernardo e Diadema, teve a maior redução no período, de 26%. Apesar da diminuição, o reservatório contabilizou até esta sexta o maior índice de água dos mananciais da região, com 68,6 % no total.

No período de um ano, comparando os dias 6 de setembro do ano passado com esta sexta, a situação mais crítica é a do Sistema Rio Claro, que possui apenas 27,2% de volume de água e queda de 16,6% em um ano. O reservatório atende a parte de Santo André, de São Bernardo e de Ribeirão Pires.

A situação aponta também alerta para o Sistema Cantareira, que tinha 72,4% do volume em 2023 e está com 56,3% agora. O sistema abastece os municípios de Santo André e São Caetano e contabilizou queda de 16,1% em um ano. Já o manancial Alto Tietê, responsável por 30% do abastecimento da cidade de Mauá, teve redução de 11,4% e passou de 63,4% para 52% de volume de água.

Os baixos índices apresentados nos mananciais são esperados para a época por conta do período de estiagem. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação mais seca do ano ocorre entre junho e setembro, durante o inverno. Para esse mês, o instituto projetou baixo volume de chuva no País e temperaturas acima da média.

O QUE DIZ A SABESP?

A Companhia de Saneamento informou, em nota enviada ao Diário, que o Sistema Integrado Metropolitano operava sexta com 54,2% do volume total e se mantém na média dos últimos cinco anos, que ficou em 53,7%. “O ano de 2023 foi exceção, com chuvas atípicas para o período.”

No ano passado, três dos quatro reservatórios que abastecem a região operavam nessa data acima de 62% de volume de água – apenas Rio Claro estava com índice de 43,8% nesse período do ano.

A Sabesp ressaltou que no momento não há risco de desabastecimento para região. “O Sistema Integrado Metropolitano é composto por sete grandes sistemas, o que possibilita abastecer áreas diferentes da metrópole, conforme a necessidade”, ressaltou a companhia.

O órgão destacou ainda a importância de a população manter o consumo consciente da água em qualquer época do ano. Entre as dicas destacadas pela Sabesp estão: banhos curtos; torneiras fechadas enquanto se escovam os dentes ou outras atividades e evitar a utilização de mangueira para lavar veículos, entre outras medidas.