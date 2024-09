De arrepiar. O Parque das Nações assombra. Reúne mestres do terror. Convida o povo a participar. E amplia a cultura popular.

Na abertura da exposição “Mestres do terror, a arte do poster de terror e ficção”, em 31 de agosto, compareceram mais de 50 pessoas. À frente, o músico, radialista e pesquisador Celso Zappa. Uma pá de gente está envolvida, conforme conta o curador da mostra, ele mesmo, mestre Zappa.

Dois esqueletos

Texto: Celso Zappa

A exposição conta com 116 réplicas de cartazes de filmes de terror e ficção científica do século XX.

São obras da nossa coleção particular.

Está exposta também a memorabilia do programa de TV Rock Horror TV Show, que dirigimos em 2010.

No espaço, duas réplicas em tamanho natural de um esqueleto de Estegossauro e outro de um Velociraptor, produzidos em parceria com Loester Donná.

Na sala principal da exposição, um aparelho de televisão passa, repetidamente, episódios do programa.

A exposição é uma homenagem aos grandes artistas plásticos que criavam essas verdadeiras obras de arte, os cartazes dos filmes.

NOTA DA MEMÓRIA – O Parque das Nações é rico em personagens culturais. O andreense Celso Zappa é um deles. Entre suas criações está a Zummm, rádio comunitária oficial de Santo André.

Falamos do Zappa, e da sua rádio, ao radialista José Eliodoro Filho, o Jeff Coração de Estudante, com raízes também no Parque das Nações. Eles não se conhecem, mesmo sendo da mesma geração e amando o mesmo espaço.

Quem sabe esta nova exposição da Casa Âmbar possa aproximá-los? Ganharia a cultura.

Jeff, o Zappa é um idealista como você. Baterista da banda Erick Von Zipper, ele leva adiante o projeto Cineclube Garagem, desenvolve a arte da marchetaria em madeira e leciona rádio em oficinas do SESC. Gente finíssima.

Jornalista e compositor Gustavo Cópia, você também precisa conhecer os projetos do Celso Zappa. Pode nascer uma dobradinha.

MESTRES DO TERROR

Casa Âmbar de Cultura

Rua Porto Rico, 5, Parque das Nações, em Santo André.

Visitação pode ser agendada pelo whatsapp (11) 9-4814-4648.

Entrada grátis.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Divulgação

ACONTECE NO PARQUE. Show de horrores. No destaque, os primeiros visitantes: Álvaro Fernandes Santos (o 1º à esquerda), Theo (no colo), Celso Zappa, Maria Alves, Ricardo Wentzcovitch, Paloma Alvarez Alonso e Luciana Soares de Oliveira

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 9 de setembro de 1994 – Edição 8801

MANCHETE – Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) considera inevitável a greve dos metalúrgicos. Categoria exigia reajuste de 11,87%.

ELEIÇÕES – Ao contrário das eleições de 1990, quando os candidatos da região não tiveram nem 40% dos votos dos eleitores do Grande ABC, pesquisa IMES/Diário mostrava que esse quadro deveria mudar.

CINEMA – Anunciada a fundação do clube Jornada nas Estrelas, para reunir amantes do seriado norte-americano nas sete cidades locais.

Reportagem: Carlos Serrão.

EM 9 DE SETEMBRO DE...

1909 - Concedida autorização para celebração de missas na capela de Santa Cruz, no Pilar, hoje Mauá.

Fonte: Wanderley dos Santos.

1929 - Prefeito Saladino sancionava a lei nº 286 que proibia o trânsito de carros de eixo móvel em toda a região.

1994 – Diário publicava reportagem especial com Jânio Quadros. Ao repórter Aleksandar Jovanovic, o ex-presidente declarava: “O Brasil vive hoje horas democráticas emprestadas”.

O repórter-fotográfico Ricardo Hernandes fez um verdadeiro exercício fotográfico com Jânio. Oito fotos ilustram a matéria.

Santo André apresentava novo técnico: José Carlos da Silva Fescina.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Nuporanga (1885).

Pelo Brasil: Francisco Santos (PI) e Jequeri (MG).

HOJE

Dia do Médico-Veterinário. Lembra a data em que foi assinado o decreto que regularizou a profissão e o ensino da medicina veterinária no País: 9 de setembro de 1933 - ¦ Dia do Administrador de Empresas - ¦ Dia da Velocidade - ¦ Dia do Cachorro-Quente.

São Pedro Claver

9 de setembro

(Verdu, Catalunha, Espanha 1580 - Cartagena das Índias 1654). Sacerdote ordenado em Bogotá. É conhecido como o ''Apóstolo dos Negros e dos Escravos''.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)