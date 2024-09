Jojo Todynho faz compras em comércio popular no Rio de Janeiro

Os famosos têm muitas mordomias, mas parece que não abrem mão de muitas atividades cotidianas. Por isso, muitas vezes eles são flagrados (ou mesmo mostram) momentos do dia a dia que nos fazem lembrar que eles são gente como a gente.

Jojo Todynho mostrou que foi às compras no centro comercial, em Uruguaiana, no Rio de Janeiro na última quinta-feira, dia 5. A cantora também contou como foi um momento com os fãs:

Relembrando os velhos tempos. Velhos e novos né... Estava lá o rapaz meia hora parado na porta da loja dizendo 'não pode entrar para tirar foto com ela (Jojo) não. Ela está com dois seguranças que não está deixando ninguém chegar perto.