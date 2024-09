Príncipe William reage à exigência de desculpas de Harry para voltar à realeza

Parece que não vem aí! Príncipe Harry exigiu um pedido de desculpas do irmão, o Príncipe William, e da cunhada Kate Middleton, para que ele se reaproxime da realeza. Uma fonte próxima à Família Real informou que o casal está ciente da exigência, mas que isso dificilmente irá acontecer. As informações são do Daily Mail.

O contato ainda contou que William e a sua esposa também aguardam um pedido de desculpas de Harry e Meghan Markle.

- Não haverá nenhuma reaproximação até que o Harry e a Meghan peçam desculpas à Família Real por tudo o que disseram. E não há nenhum indício de que isso vai acontecer, disse.

E ainda emendou:

- É difícil vislumbrar uma reconciliação. Como isso pode acontecer com o William e a Catherine ainda temerosos de que tudo que eles disserem poderá aparecer em um novo livro ou exposto em um programa de TV?

Vale pontuar que em seu livro, Harry falou que foi agredido pelo irmão em uma discussão.