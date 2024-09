Vanessa Hudgens é vista passeando com filho pela primeira vez

Momento fofo! Vanessa Hudgens foi vista passeando pela primeira vez com seu bebê, na última quinta-feira, dia 05. A atriz de High School Musical deu à luz cerca de dois meses e ainda não revelou o sexo da criança.

Vanessa estava empurrando um carrinho de neném e estava acompanhada de sua mãe, Gina Guangco, e do cachorrinho de estimação. As duas estavam com roupas casuais e aproveitando o passeio nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Simpática como de costume, Hudgens sorriu para as câmeras ao perceber que estava sendo fotografada. Vale lembrar que ela é casada com o jogador de beisebol Cole Tucker desde 2023 e esse é o primeiro filho do casal.