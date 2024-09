Neo Química Arena recebe primeiro jogo da NFL no Brasil

A Neo Química Arena receberá hoje à noite evento histórico para os fãs brasileiros de futebol americano. Às 21h15, os Philadelphia Eagles e Green Bay Packers realizam o primeiro jogo da NFL – principal liga de futebol americano dos Estados Unidos – no Brasil.

Com os preparativos para receber a partida acontecendo desde o começo da semana, o estádio está de cara nova. No lugar dos tradicionais gols do futebol, estão as traves amarelas com mais de três metros de altura, onde são marcados os famosos Field Goals do futebol americano.

A expectativa é de estádio cheio. Mais de 45mil ingressos foram comercializados para acompanhar o evento.

Jogando na casa do Corinthians, os Eagles, que têm o uniforme principal na cor verde, lançaram um modelo alvinegro especial para a partida. Porém, do outro lado, os Packers optaram por manter o tradicional verde e amarelo.

A partida marca a abertura da nova temporada da NFL, e também são esperadas apresentações de artistas como Luísa Sonza, Anitta e Zeeba.