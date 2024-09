Justiça acata representação de Penha contra Marcelo Akira Nagashima

A Justiça Eleitoral acatou uma representação da campanha da prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), que concorre à reeleição, contra o adversário Marcelo Akira Nagashima (Podemos). A chefe do Executivo alegou que o candidato afixou propaganda de forma irregular em seu comitê, na Rua Prefeito Cido Franco, no Centro da cidade.

De acordo com a decisão, a propaganda de Marcelo Akira configurava o espaço como um ‘outdoor’, prática proibida pela legislação eleitoral. A candidatura de Penha Fumagalli argumentou que o uso do material violava as normas, resultando na ordem de retirada imediata.

A defesa de Marcelo Akira alegou que o material havia sido utilizado apenas durante o lançamento da campanha. No entanto, o juiz não aceitou a justificativa e manteve a decisão pela remoção.

Em resposta à decisão, Marcelo Akira expressou sua insatisfação. “Recebemos a representação com muita tristeza. Infelizmente, um governo com muitos recursos utiliza estratégias como essa para nos atacar. Enquanto vemos muito material gráfico e caminhões de som na campanha da prefeita, nós estamos realizando uma campanha humilde, focada no diálogo com a população”, declarou, ao Diário.

Marcelo Akira ainda reforçou a continuidade de sua campanha, apesar da decisão judicial. “O entendimento da Justiça de que não cabe multa é um alívio. Já havíamos retirado o banner e vamos seguir firmes, confiantes de que tenho grandes chances de ser o próximo prefeito de Rio Grande da Serra.”