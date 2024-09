Sandy resgata clique da infância ao lado do irmão, Junior, e abre o coração: Que sorte a minha ser tua irmã

Linda homenagem! Sandy usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 5, para homenagear o seu irmão, o cantor Junior Lima. A cantora aproveitou a data para comemorar o Dia do Irmão e postou um fofo registro da infância.

No começo da publicação, Sandy brincou com a roupa que estava usando no clique compartilhado:

Seja uma dupla estilosa com seu irmão assim como eu fui com o meu?, escreveu.

Em seguida, ela se declarou ao irmão e agradeceu por ser ele em sua vida.

Mas ó, de verdade? Te amo, Junior, meu eterno parceiro (o melhor de todos)!! Que sorte a minha ser tua irmã. Obrigada por ser você.

Através dos comentários, Junior retribuiu o carinho e escreveu que amava a irmã. Fofos, né?!