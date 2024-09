Gusttavo Lima se pronuncia pela primeira vez sobre avião apreendido

Se pronunciou! Gusttavo Lima está na Grécia, mas atento às notícias envolvendo o seu nome. O embaixador aproveitou esta quinta-feira, dia 05, para falar pela primeira vez sobre a apreensão de um avião que estaria registrado em seu nome.

Através de um vídeo em seus stories, o sertanejo falou que não tem nada a ver com a situação e que a aeronave foi vendida.

- Disseram por aí que meu avião foi preso. Eu não tenho nada a ver com isso, me [deixem] fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que tive na minha vida, e isso não se negocia.

Gusttavo ainda brincou com a situação, já que segundo ele não pode ter uma semana de paz:

- Estou recebendo muitas mensagens de carinho, mas também tô recebendo problema. O bebê não pode ter uma semana de descanso.

Vale pontuar que o avião foi apreendido na Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra.