Operação Impacto ABC inicia ação de segurança específica em Santo André

A Operação Impacto ABC começou a combater crimes contra o patrimônio, incluindo roubos, roubos de veículos e furtos de veículos, em Santo André na tarde desta quinta-feira (05), no Estádio Bruno José Daniel.

Segundo o Coronel Sanchez, Comandante do CPA/M-6, a operação conta com o apoio de quatro batalhões territoriais do Grande ABC, além do 6º Batalhão de Ações Especiais, envolvendo mais de 180 policiais militares, 60 viaturas, o apoio do 15º BAEP (Guarulhos), o CAEP do CPAM-12 (sede Suzano), Policiamento de Trânsito, Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros e batalhões de choque. Os locais que receberão a operação foram previamente mapeados pelo serviço de inteligência para patrulhamento ostensivo e preventivo.

O principal objetivo é reduzir os indicadores criminais na região com a atuação dos Pelotões de Força Tática, ROCAM, BAEP e equipes de RPM.