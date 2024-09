Lady Gaga se derrete ao falar do noivo, Michael Polansky: Nunca conheci ninguém como ele

Lady Gaga está noiva e apaixonadíssima por Michael Polansky! Em entrevista para Vogue americana, a cantora falou pela primeira vez sobre o relacionamento e confirmou que ficou noiva do empresário em abril deste ano.

Gaga revelou que conheceu Polansky em 2019 através de sua mãe, Cynthia Germanotta:

- Minha mãe o conheceu e me disse: Acho que acabei de conhecer seu marido, relembrou.

Assustada com o que ouviu da mãe, ela respondeu:

- Não estou pronta para conhecer meu marido! Eu nunca poderia imaginar que minha mãe... encontrou a pessoa mais perfeita para mim. Gaga e Polansky se encontraram pela primeira vez em uma festa, onde conversaram por três horas. Segundo a cantora foi incrível.

E não parou por aí! Ainda, durante a entrevista, Gaga falou com muito carinho e amor do amado:

- Nunca conheci ninguém como Michael. Ele é tão inteligente e tão gentil. E a vida dele e a minha são muito diferentes. Ele é um cara muito reservado e não está comigo por nenhuma outra razão além de sermos feitos um para o outro. Mas acho que o que quero que meus fãs saibam é que estou, tipo, tão feliz. Estou saudável. Sinto que a última vez que ouviram falar de mim ? dessa forma ? foi Chromatica, e aquele álbum foi sobre um momento absolutamente horrível para mim com minha saúde mental. Eu estava em um lugar muito escuro. Lutei por, tipo, muitos anos antes disso. Mas tudo começou a mudar. Porque eu tinha um amigo de verdade que via as maneiras pelas quais eu estava infeliz e por quê. E ele não tinha medo de realmente segurar minha mão. E me conhecer. Em um nível muito profundo.