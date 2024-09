Andreense Verônica Hipólito conquista o bronze na França

Após ficar de fora da edição de Tóquio-2020 por questões de saúde, a velocista Verônica Hipólito, de Santo André, retornou aos Jogos Paralímpicos em Paris e conquistou a medalha de bronze nos 100m da classe T36 (atletas com falta de coordenação motora de graus baixo e moderado).

A atleta garantiu lugar no pódio ao completar a prova em 14s24, sua melhor marca na temporada. A chinesa Yiting Shi faturou o ouro com direito a recorde paralímpico, com 13s39, e a prata ficou com Danielle Aitchison, da Nova Zelândia (13s43).

Foi a terceira medalha de Verônica, que já tinha subido ao pódio em duas oportunidades no Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, com uma prata, e outro bronze.

Esta não foi a última prova da atleta na Paralimpíada de Paris. Verônica voltará à pista nesta sexta-feira, no revezamento universal 4x100m, às 7h50.

MAIS CONQUISTAS

Carol Santiago se isolou como a brasileira com o maior número de ouros em Jogos Paralímpicos. A nadadora venceu a prova dos 100m livre, atingindo o sexto ouro da carreira, terceiro apenas nesta edição.

Ela também ajudou o País no revezamento 4x100m livre, no qual o Brasil subiu ao pódio com a prata. O restante da equipe era formada por Matheus Rheine, Douglas Matera e Lucilene Sousa.