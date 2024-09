No dia em que Deolane Bezerra é presa, Bárbara Borges diz, sem citar nomes: - Firmeza de quem eu sou

A manhã desta quarta-feira, dia 04, foi agitada para Deolane Bezerra e sua família! A advogada foi presa em uma ação policial que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

O assunto repercutiu muito nas redes sociais e deu o que falar. Sem citar nomes, Bárbara Borges, grande rival da influenciadora na época de A Fazenda, gravou alguns vídeos em seus stories. Sorridente, ela falou que acordou com uma sensação boa e de paz.

Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, uma sensação de paz, uma sensação de firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou!

Na sequencia, Bárbara relembrou sua passagem no reality rural e colocou o chapéu de fazendeira:

- Eu me dei conta que hoje está completando dois anos que eu vivi, profissionalmente, um dos maiores desafios da minha vida, que foi a grande exposição da minha vida, e que ao mesmo tempo eu pude mostrar para o meu público, para as pessoas, os meus valores. Tem dois anos que eu entrei em confinamento e saí de lá campeã, graças a todos vocês que votaram em mim e viveram A Fazenda 14 comigo.

E encerrou:

- Eu precisava compartilhar com vocês que eu estou em paz. Estou com a sensação de alma lavada. Tem dois anos que eu vivi A Fazenda, vivi grandes desafios. Desejo sempre o bem, que está aqui no meu coração, a todos. Aproveitem este dia maravilhoso!

E não foi apenas Bárbara Borges que se pronunciou. Kerline, que também brigou com Deolane no reality, postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre trabalhar:

- Bora trabalhar porque tudo que vem fácil, vai fácil.

Eita!