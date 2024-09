Thiago Nigro sobre relação com Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar - Crio e pago contas

O empresário Thiago Nigro usou as redes sociais para desabafar sobre sua relação com Sophia, filha de sua esposa Maíra Cardi, fruto do antigo relacionamento dela com Arthur Aguiar.

Em uma foto publicada nos stories do Instagram do empresário, sua esposa e a menina de cinco anos de idade aparecem juntas segurando um computador com a mensagem Papai eu te amo.

Após a postagem, Thiago fez um desabafo sobre seu papel na vida de Sophia. Ele falou sobre as mensagens que recebe sobre paternidade, algumas boas e outras nem tanto.

Recebo mensagens de gente doída, dizendo que eu não sou o pai. E recebo mensagens de gente amável, ficando feliz pelo amor que temos aqui em casa... Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família... Eu não gerei essa criança, mas desde que ela tem 4 anos, convivemos juntos 24 de cada 30 dias. Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou. E pronto, relatou ele.

Thiago também fala sobre a importância de apoiar as mães divorciadas, ele também conta que participa de cada momento do dia de Sophia.

A realidade é que as mães divorciadas e com filhos na maioria das vezes sofrem pelo preconceito dos homens com dificuldade de assumirem situações assim, e homens negligentes e irresponsáveis agem como se não fizessem parte dessa responsabilidade, assumida ao começar um relacionamento... Eu crio ela. Pago as contas. Pego na escola todo dia. Levo para o hospital. Durmo junto. Brinco. Faço sacrifícios. Educo. Participo de reuniões no colégio, finalizou.