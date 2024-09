Kate Middleton envia carta emocionante para mãe que está em meio a tratamento da filha

Kate Middleton se afastou de suas obrigações reais antes mesmo de divulgar seu diagnóstico de câncer. Desde então, a Princesa de Gales tem se mantido mais reclusa, com a família e filhos. Imagina o espanto quanto Kirsty Kerr recebeu uma carta da própria?

Acontece que Kirsty tem uma filha, a pequena Isla, de seis anos de idade, que luta contra a doença celíaca. A mulher entrou em contato com a alteza real em dezembro, após ler uma declaração da mesma sobre a saúde mental das crianças.

Segundo o site Hello!, a pequena Isla estava enfrentando problemas para lidar com os seus sentimentos, por ser diferente das outras crianças - incluindo uma dieta restrita e ter menos energia do que suas colegas.

Você nunca pode desligar. Eu ficaria surpreso se ela não crescesse com algum tipo de ansiedade em relação à comida. Ela entende a dor se ela for ingerida com glúten, mas ela simplesmente ficava nos dizendo: Eu não gosto de ficar sem glúten, disse Kirsty.

A mãe de Isla disse que se sentiu tocada pelas palavras de Kate e escolheu falar com ela de mãe para mãe, isso porque a esposa de Príncipe William também deu à luz três filhos.

Obviamente, você tem que abordar isso da maneira certa. Na verdade, comecei dizendo que é muito estranho escrever uma carta tão formal quando estou escrevendo para você [Kate] como uma mãe para outra, porque ela tem três filhos. Quem sabe o que eles passam, porque eles também são diferentes, mas por um motivo totalmente diferente.

Kirsty contou que leu a carta da Princesa Kate para a filha e a pequena de seis anos de idade ficou muito emocionada com a mensagem de carinho e se sentiu vista.

A doença celíaca é uma alta intolerância ao glúten, que, quando consumido, causa fortes dores no estômago. É uma doença autoimune que pode causar inflamações e, em casos mais extremos, caso ingerido glúten, pode aumentar o risco de câncer no esôfago, intestino e estômago.