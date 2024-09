Após 12 dias da retirada do tumor, Rodrigão recebe alta: Ainda mais fortes

Boas novas! Após 12 dias da retirada do tumor na glândula suprarrenal esquerda, Rodrigão teve alta nesta terça-feira, dia 3. O ex-BBB foi internado em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 23 de agosto, após sofrer de um sangramento abdominal na região do fígado e dos rins.

A alta foi divulgada em um post conjunto feito pelo influenciador e sua esposa, a também a ex-BBB Adriana Sant'Anna. Na legenda, eles escreveram:

Estamos indo para casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai? Vivemos a permissão Dele, vivemos a vontade Dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que apenas Ele tem o controle de tudo. Sempre falamos que não amamos Jesus pelo o que Ele pode nos dar ou fazer, mas sim, por Ele ser quem Ele é! Nosso Pai, nosso amado e a fonte da nossa vida. Estamos saindo daqui ainda mais fortes como casal e filhos de Deus. Quão grande é o amor de Deus por nós. Quando digo nós, eu falo de você também. Você não imagina quantos livramentos Deus deu a você, seu filho, sua filha, seus pais, seus amados. Se você puder parar agora e agradecer a Jesus, faça! (Gravei esse vídeo três dias atras, quando ele viu nosso vídeo dançando no hotel. Ele chorou) Registrei tantos momentos, tantos!