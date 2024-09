B A E T Ã O. Estas fotos permaneciam inéditas. Momentos iniciais de um estádio. Retratos de uma época. O Diário as guardou... ...e Memória as divulga 52 anos depois

BOA VIAGEM

Oitavo dia da novena na Basílica de São Bernardo, em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Às 19h, presença do padre Evandro Antônio Cavalli, da Missão Paz, São Paulo.

Início dos anos 1970. Quando o Baetão foi construído, o Estádio Ítalo Setti, em plena Rua Marechal Deodoro, vivia seus últimos momentos. Idem o Estádio Almerindo Protti, na Rua Frei Gaspar. Projetava-se a Avenida Faria Lima, e São Bernardo perdia seus dois estádios mais centrais.

O campo do Palestra na Praça Lauro Gomes, o campo do Luso, o campo do Baeta eram saudades. Sobreviviam, mais ao Centro, o campo do Tognato e o do DER, além dos dois campos em Nova Petrópolis, e o da Elni, das grandes competições de atletismo.

O estádio do Volkswagen Clube, o da Chrysler, o do Palestra, o do Meninos, o da Koppers, não tinham a capacidade de público que o Baetão teria. Daí a importância do novo estádio, hoje cinquentão, e das fotos da sua inauguração, uma das pérolas do Banco de Dados do Diário.

PRIMEIROS TEMPOS. O Baetão em 13 de agosto de 1972: a fachada do ginásio com o busto do marechal Castelo Branco, as primeiras competições referentes à VIII Oitava Olimpíada da CME e, no gramado, os reservas atrás do gol de entrada

Domingo, 4 de setembro de 1994 – Edição 8797

LITERATURA – Escritores dão cursos em Santo André.

Lourenço Diaféria e Samuel Napolitano ministravam aulas grátis sobre crônicas e contos na Casa da Palavra, em Santo André.

“Chamo a crônica de exercício banal de dizer bom dia a quem nem sempre você conhece”, declarou Diaféria ao repórter Carlos Serrão. Acrescentando: “Mas muitos não sabem sequer o que significa crônica”.

Lourenço Diaféria foi cronista no Diário do Grande ABC em 1988. Em 1994 colaborava com o Diário Popular.

CINEMA – “Não há estúdio como o Vera Cruz”, declarava Ugo Giorgetti ao repórter Orlando Margarido. O cineasta havia dirigido no estúdio o longa-metragem “Sábado” e pedia a volta da produção cinematográfica no local.

PONTO DE VISTA – Mudar é preciso.

Votar bem é mais que um dever. É um ato de fé no futuro de todos nós.

Texto: Tito Costa, então vice-prefeito de São Bernardo, ao lembrar que não era candidato.

1969 - Inaugurado o Grupo Escolar Cidade dos Meninos, em Santo André.

1979 – Liga Mauaense de Futebol organizava campeonato amador com equipes divididas em cinco grupos. Quinze se classificariam para a semifinal.

Grupo A – Jardim Anchieta, Jardim Lisboa, Olaria, Mauá, São João e 11 Primos.

Grupo B – Mocidade, Vila Vitória, União, Quinze de Novembro, Flor do Morro, Bandeirantes e Ana Maria.

Grupo C – Jardim Haidê, Itapeva, Jardim Maringá, Duque de Caxias, Vila Noêmia e Flor do Morro.

Grupo D – Santos, América, São José, Independente, Santa Cruz, Portuguesa e Nova Mauá.

Grupo E – Blumoon, Flamengo, Ipê, João Jorge, Ouro Verde e Floresta.

Colégio Singular sagrava-se campeão colegial de basquete juvenil masculino do Estado de São Paulo. O time foi representado pela Pirelli do técnico Marcio Cataruzzi. Venceu os 12 jogos disputados.

Dois municípios aniversariam em 5 de setembro: Alagoa Nova (PB) e Porto União (SC).

Dia da Amazônia. Marca a elevação do Amazonas à categoria de Província.

Dia Internacional da Mulher Indígena. Instituido em 1983, durante o II Encontro de Organizações e Movimentos da América, em Tihuanacu (Bolívia).

Dia do Irmão ou dos Irmãos.

Dia Oficial da Farmácia, instituído por lei federal de 1956. A data marca a primeira convenção da categoria, realizada em 5-9-1953 na Biblioteca Municipal de São Paulo.

Madre Teresa de Calcutá

5 de setembro

(1910-1997). Fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade.

