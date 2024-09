B A E T Ã O. Faixas para São Bernardo. O primeiro gol. Rádio Diário presente. O reserva Muricy...

RUDGE RAMOS

Em 1982, ano em que completei cinco anos, estudei no prezinho na EMEI Lauro Gomes – não tenho muitas, mas tenho algumas importantes lembranças dessa época. Na belíssima igreja São João Batista, eu fiz catequese entre 1986 e 1987 e primeira comunhão no final de 1987. Minha irmã foi batizada lá em 1986.

Gustavo Carvalho - Jundiaí, SP

BOA VIAGEM

Sétimo dia da novena na Basílica de São Bernardo, em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Às 19h, presença do padre Carlos Júnior, de São Paulo.

As atenções todas do futebol do Grande ABC voltavam-se para São Bernardo naquele domingo de 1972. Seria inaugurado o estádio do Baetão, com gramado iluminado e um ginásio de linhas futuristas...

Escrevia o repórter Josué Dias, o “Diadema”:

Enfrentando um meio de campo constituído por Teodoro e Carlos Alberto, a Seleção Amadora de São Bernardo foi derrotada pelo misto do São Paulo por 2 a 1.

Excelente público assistiu ao espetáculo, que foi precedido de inúmeras solenidades.

A Seleção de São Bernardo iniciou concentração às 9h do domingo no CME (Conselho Municipal de Esportes). Isauro, veterano central e capitão, contundiu-se gravemente numa partida que disputou pela Chrysler. Ficou na reserva, mas sem condições de jogar.

O primeiro gol foi marcado aos dez minutos do primeiro tempo por Everaldo, depois de receber excelente passe de Gersinho: 1 a 0 para o São Paulo.

A Seleção empatou no começo do segundo tempo: Alceu, deslocado pela ponta direita para bater um escanteio, cobrou um tiro de curva que morreu nas redes de Valdir: gol olímpico.

O gol da vitória tricolor saiu aos 40 minutos: Everaldo envolveu Luiz Carlos e atirou para o alto esquerdo de Bié, substituto do goleiro Tarcísio.

OS TIMES

SÃO BERNARDO – Tarcísio (Bié); Pintado, Rodnei, Médium e Jaime; Luiz Carlos e Vicente; Vicente II, Alceu, Lídio, Teleco (Caiuba) e Carlinhos (Quico). Técnico: Bonfiglio Marangon.

SÃO PAULO – Valdir; Gersinho, Mário, Roberto e Zé Luiz (Perez); Teodoro e Carlos Alberto; Lucas (Maurinho), Tadeu (Muricy), Everaldo e Paulinho (Altamiro). Técnico: Fernando Sátiro.

ARBITRAGEM – Diógenes Macedo, auxiliado por Severino Cavalcanti e José Valeriano Torres.

RÁDIO DIÁRIO – Seleção de São Bernardo 1, São Paulo FC 2. Transmissão pela Rádio Diário do Grande ABC (1530 KHz), com Rolando Marques na narração e Jurandir Martins nas reportagens.

Em São José dos Campos, Fernando Lima acompanhou São José x Santo André.

Em São Caetano, Aristides Vital transmitiu Saad x Ferroviário do Espirito Santo.

No plantão e Loteria Esportiva, Sidnei Lima.

Trabalhos técnicos, Agapito Assumpção.

NOTA – Formava-se a equipe Craques do Rádio. Cinquenta e dois anos depois, Rolando, Jurandir, Vital e Agapito são saudades...

Crédito das fotos 1 e 2 - João Colovatti e Antonio Carvalho/Banco de Dados; reprodução: Marcelo Politarchis

IMAGENS HISTÓRICAS. Em 13 de agosto de 1972, o goleiro Valdir (de costas) coloca a faixa de campeão da III Copa João Ramalho no goleiro Tarcísio, da Seleção de São Bernardo: o orgulho de defender a cidade na inauguração do Baetão

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No "Momento Memória", uma semana importante, a da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e Procissão dos Carroceiros, em São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 4 de setembro de 1994 – Edição 8797

MANCHETE – Itamar aceita demissão de Ricúpero (ministro da Fazenda).

MOVIMENTO SINDICAL – Metalúrgicos da região decidiam parar em 12 de setembro (de 1994) por 11,87% de reajuste.

RELIGIOSIDADE – Saia da Matriz Baeta Neves mais uma Procissão dos Carroceiros, em São Bernardo.

EM 4 DE SETEMBRO DE...

1879 - Padre Giovanni Battista Pelanda nascia em Verona, Itália. Foi o primeiro vigário de São Caetano, cuja paróquia foi criada em 1924.

1949 - Cineasta Alberto Cavalcanti retornava de Paris e era convencido a participar do projeto da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santa Rosa de Viterbo, elevado a município em 1910 quando se separa de São Simão.

Pelo Brasil: Buriti dos Lopes, Gilbués e Simplício Mendes (PI), Ceres (GO), Dois Irmãos do Tocantins (TO), Pau dos Ferros (RN), Paulista (PE), Potengi (CE) e Reserva do Iguaçu (PR).

HOJE

Dia da Lei Eusébio de Queirós, de 1859: estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império.

Dia do Serventuário

Santa Rosália Sinibaldi

4 de setembro

Viveu em Palermo, Itália (1130-1160). Faleceu com 30 anos de idade. É venerada como a padroeira da cidade.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)