Andreense é prata no salto em distância na França

O Grande ABC chegou à mais uma medalha na Paralimpíada de Paris com Aser Ramos, do Sesi Santo André. O atleta conquistou a prata no salto em distância, da classe T36 (atletas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora).

O pódio veio em uma prova eletrizante. Saltando 5,76m, o andreense chegou até a última rodada na liderança, mas foi ultrapassado pelo russo russo Evgenii Torsunov, que bateu o recorde paralímpico com 5,83m. Oleksandr Lyvynenko, da Ucrânia, empatou com Aser, mas ficou em terceiro, já que o brasileiro fez uma segunda marca melhor (5,70m contra 5,61m).

No atletismo desde 2005, o atleta de 33 anos tem paralisia cerebral de nascença. O lado esquerdo do corpo não acompanha o lado direito com igualdade nos movimentos.

OUTROS RESULTADOS

O dia paralimpíco também foi histórico para o Brasil. A nadadora Carol Santiago conquistou a medalha de ouro na natação na prova dos 50m livres, e se tornou a brasileira com mais ouros na história da Paralimpíada, com cinco.

Elizabeth Gomes subiu ao pódio em duas oportunidades, ouro no lançamento de disco (17,37m), e prata no arremesso de peso (7,82m).

O País ainda teve mais medalhas na natação, com Gabrielzinho. O nadador venceu a prova dos 200m livre e chegou à sua terceira de ouro nesta edição.<EM>