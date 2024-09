Alegria e responsabilidade, diz novo comandante sobre atuar na região

Novo comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, o coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior avaliou como uma “alegria e responsabilidade” a missão de assumir o posto que coordena a PM (Polícia Militar) na região. Para ele, o objetivo principal será reforçar o trabalho já feito, visando trazer mais eficiência e efetividade ao policiamento nas sete cidades. O coronel, que assumiu o comando há cerca de uma semana, é o segundo nome no posto neste ano.

Após cerca de seis meses no comando, o coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho deixou o CPA/M-6, assumindo função no Caes (Centro de Altos Estudos de Segurança). Para ocupar o seu lugar, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) anunciou o coronel Sanches, que estava na CAJ (Coordenadoria de Assuntos Jurídicos), para coordenar a PM nas sete cidades. Nos últimos anos, Sanches fez parte ainda da 4ª EM/PM (Estado Maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo), principal órgão de assessoria do Comandante Geral da corporação.

“É um sentimento de gratidão e alegria (assumir o CPA/M-6). Gratidão pelo comando que foi confiado a mim, especialmente em um local tão relevante e importante como este, o que traz muita responsabilidade”, afirmou Sanches, durante divulgação de resultados da Operação Impacto Metropolitano (leia mais ao lado), realizada na última sexta-feira (30). “Nossa expectativa é trabalhar bastante em prol da segurança, com a equipe que já atua muito bem. Nosso objetivo é reforçar e aprimorar esse trabalho, tornando-o cada vez mais eficiente e efetivo”, comentou.

O comandante citou como exemplo dados divulgados nesta semana. Confirme mostrou o Diário, o Grande ABC registrou em julho o menor número de roubos dos últimos 20 anos. No total, foram notificadas 1.347 ocorrências, a menor quantidade para o mês desde 2004, quando foram contabilizados 1.315 casos nos sete municípios. Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a marca alcançada neste ano é a segunda melhor da série histórica, iniciada em 2001.

“Essa é a maior queda desde que começaram a ser apurados esses índices, e o Grande ABC está inserido de forma significativa nesse contexto. Ficamos muito satisfeitos com esses resultados, mas continuaremos nosso trabalho com firmeza e dedicação para melhorar ainda mais”, disse Sanches.

“Estamos aqui para somar esforços com as lideranças democráticas organizadas no combate à criminalidade, oferecendo, consequentemente, maior segurança para a população”, continuou.

O antigo comandante, Elizeu Sebastião, estava na função desde fevereiro deste ano, quando substituiu Luiz Fernando Alves, que estava no posto desde maio de 2023. Alves havia deixado o CPA/M-6 para assumir a função de coordenador de assuntos jurídicos da PM do Estado de São Paulo. O documento cita “conveniência do serviço” como motivação para as trocas na região.