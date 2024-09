O recente aditivo ao contrato de locação de veículos oficiais para a Câmara de São Caetano levanta questões que demandam respostas claras e rápidas. Sob a presidência de Pio Mielo (PSD), estão sendo alugados 22 carros, embora o Legislativo conte com apenas 19 vereadores, dos quais dois abriram mão desse direito – o que torna o acordo ainda mais incongruente. A discrepância entre o número de veículos e o de legisladores, especialmente em tempos de contenção de gastos, exige justificativas convincentes, o que não foi feito até o momento. O uso eficiente dos recursos públicos deve ser tratado com seriedade, e a falta de explicações alimenta a desconfiança na gestão legislativa.

A extensão do contrato entre Câmara e TB Serviços vai representar custo extra de R$ 406 mil aos cofres públicos por seis meses. A necessidade de esclarecimentos é ainda mais premente considerando o momento eleitoral. Pio Mielo, juntamente com outros 18 vereadores, busca a reeleição no pleito de 6 de outubro. Enquanto isso, Tite Campanella (PL), também vereador e candidato à sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD), utiliza essa posição de destaque para alavancar sua campanha. A proximidade da eleição torna a transparência tanto uma obrigação administrativa quanto uma questão de respeito ao eleitorado, que tem o direito de saber como os recursos públicos são geridos.

O eleitor de São Caetano precisa estar atento aos movimentos de seus representantes, especialmente em tempos de campanha. A falta de explicações sobre o aditivo de locação coloca em dúvida a lisura da atual legislatura. Em um momento em que a confiança nas instituições políticas está fragilizada, é indispensável que os candidatos demonstrem compromisso real com a transparência e a ética. O silêncio ou a omissão pode custar caro nas urnas, e o cidadão deve exigir respostas agora, enquanto ainda tem o poder de influenciar o futuro político da cidade. O Legislativo são-caetanense tem muito a explicar para o contribuinte, que, ao fim e ao cabo, arca com o pagamento da conta!